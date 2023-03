Assemblea Pd Marche, Bomprezzi: «Apertura e vicinanza alla gente». Ecco la squadra

L'Assemblea del Pd, la prima dopo le primarie, non vede per ora l'adesione di Bellomaria alla proposta di fare da vice alla neo segretaria. Bomprezzi evidenzia la discontinuità rispetto al passato

ANCONA – «Darò subito un grande segnale di apertura e vicinanza alla gente». Così la dem Chantal Bomprezzi all’Assemblea del Pd delle Marche, che si è tenuta ad Ancona nella Sala Conferenze della F.I.G.C in Via Schiavoni. A margine dell’evento, la prima assemblea dopo le primarie, Bomprezzi ha evidenziato «da qui in avanti vorrei che il Partito Democratico fosse ascolto, partecipazione, dialogo e cura delle persone» e in tal senso ha spiegato che la nuova segreteria, nominata oggi, «è all’insegna della grande discontinuità. Sin da subito voglio portare avanti il messaggio che gli elettori ci hanno dato».

Bomprezzi ha sottolineato il «passaggio» rispetto al passato ad una «segreteria della discontinuità, con membri per la gran parte di esperienza, ma giovani». Il Partito Democratico, sotto la guida della dem, è un Pd che «torna in mezzo alla gente» e in tal senso ha rimarcato di aver voluto dare spazio, prima del suo intervento alle testimonianze di alcune persone, tra sindacalisti, persone che hanno vissuto il sisma e l’alluvione e giovani.

«Veniamo da un periodo molto difficile – ha detto -, in cui siamo all’opposizione nelle Marche, un momento difficile che però ci ha consegnato un messaggio molto chiaro: il Partito Democratico non può rimanere chiuso nelle proprie stanze, ma deve essere aperto» ai marchigiani.

Il messaggio arrivato dagli elettori delle primarie, secondo Bomprezzi, è «abbiamo bisogno di voi. Non lo hanno chiesto a qualcun altro, lo stanno chiedendo a noi e il lavoro del Partito Democratico delle Marche deve partire proprio da questo: cercare di dare una risposta a chi, nonostante tutto, continua a volere la nostra presenza».

Tra i temi evidenziati dalla nuova segretaria, quello del lavoro, «strettamente connesso al tema del sociale, perché quando si parla di lavoro non si parla solo di economia e profitto, ma di persone». Accanto al concetto di inclusione ha posto in evidenza la vicinanza del partito a «quei lavoratori che la destra sta escludendo», ovvero «donne, gli adulti che perdono il lavoro e che, avendo una età avanzata, vengono considerati persone da scartare», giovani, neet e persone con disabilità.

Toccando il tema della sanità, ha posto la necessità di difendere il settore pubblico, «non possiamo concepire una sanità che va sempre di più verso il privato», mentre parlando del diritto allo studio, «che deve essere pubblico». Secondo Bomprezzi, «l’idea che sta portando avanti la destra» è quella «di rimanere fermi a delle etichette, le persone vengono viste come qualcosa da etichettare», mentre il Pd «non da etichette né giudizi» ma è un partito progressista. Tra le priorità della nuova segreteria, oltre al lavoro che deve garantire dignità, la tutela dell’ambiente.

Chantal Bomprezzi ha invitato l’altra candidata alle primarie, Michela Bellomaria, a fare squadra e ad affiancarla come vice nella sua segreteria, un’offerta che tuttavia non è stata per ora accettata. Nelle Marche, dunque per ora non si replica il modello nazionale con l’intesa raggiunta tra Bonaccini e Schlein.

