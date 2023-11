Ancona, in 90 per l’assalto a bus e auto del Perugia: la polizia sventa il blitz al Del Conero

Erano nascosti e incappucciati in via Achille Grandi, armati di mazze e bastoni e con i caschi in testa. Si tratterebbe di tifoseria locale

ANCONA – Tifosi pronti ad assaltare auto e bus dei perugini: sventato un potenziale attacco dalla polizia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (5 novembre), prima del derby Ancona-Perugia. Al Del Conero stavano arrivando dall’Umbria i tifosi per assistere alla partita, poi terminata con un 2 a 1 per l’Ancona.

Sta di fatto che in via Achille Grandi, tra le case, qualcuno avrebbe visto alcuni uomini incappucciati. Movimenti sospetti che non sono passati inosservati. Immediata la segnalazione alla polizia, che era già presente allo stadio proprio per evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Detto fatto: quando gli agenti si sono avvicinati, da dietro, nella penombra, sarebbero sbucati circa 90 uomini, anche loro col capo coperto, armati di mazze e bastoni e con i caschi addosso. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di tifosi anconetani.

Pare volessero assaltare i pullman e le auto dei tifosi perugini. Attimi di tensioni che sono stati domati dalla professionalità degli agenti, schierati in assetto di difesa. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei reparti mobili (la cosiddetta celere), dato che durante l’identificazione alcuni degli ultrà sono fuggiti. Chi a piedi chi in auto.

Sarà il questore, una volta chiarita la faccenda e identificati i presenti, a valutare se emettere provvedimenti a carico di quel centinaio di persone. Certo è che il dispositivo di Op (ordine pubblico) previsto appositamente per la partita di ieri ha funzionato.