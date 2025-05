Ancona: ascensore e spiaggia del Passetto in ritardo, eppure ci sono già i turisti

ANCONA – Il Passetto, la spiaggia in città degli anconetani, si appresta con i primi weekend di bel tempo e di caldo ad accogliere tanta gente, tra abituali frequentatori del lido dorico, visitatori e turisti che sempre di più arrivano nel capoluogo. Famiglie con bambini, studenti alla ricerca di un momento di relax, pescatori, bagnanti, grottaroli: la spiaggia del Passetto con le condizioni meteo favorevoli è sempre un andirivieni di persone. Ancora di più la pineta, tradizionale luogo di ritrovo per tanti giovani, soprattutto nelle ore notturne, ma frequentata a ogni ora del giorno da anziani, bambini e, anche qui, da turisti alla ricerca di scorci indimenticabili. Peccato le solite problematiche che specie con la bella stagione finiscono per penalizzare i frequentatori del luogo.

Uno scorcio della spiaggia del Passetto

Prima di tutto l’ascensore, anzi gli ascensori, uno fuori servizio e l’altro attivo solo nei weekend, almeno fino giugno, con i cestini dell’immondizia stracolmi e i tombini rotti e transennati ad accogliere turisti che chiedono come fare a scendere in spiaggia. Poi la scalinata, transennata prima a destra, poi a sinistra, con i pannelli di legno pieni di sgorbi e scritte che non rendono certo il luogo più accogliente per chi arriva a scoprirlo. E con un cantiere che sembra non finire mai. Infine i problemi della spiaggia, che segnalano anche alcuni frequentatori, a cominciare dagli scogli artificiali che a ridosso della rotonda un tempo servivano a proteggerla dalle mareggiate, ma che oggi sono perlopiù scomparsi sott’acqua, alle condizioni della pavimentazione, che perde i pezzi e che è assolutamente da sistemare in vista dell’estate, ai sacchetti dell’immondizia lasciati ai piedi dell’ascensore, probabilmente nell’attesa di essere portati via appena possibile, a una spiaggia ancora tutta da spianare e attrezzare. Il bar e il ristorante non sono ancora operativi, d’altra parte senza ascensore non si può trasportare la merce.

Più avanti, dove i grottaroli cominciano a provvedere alla manutenzione stagionale delle grotte per averle a disposizione pienamente funzionanti e in buono stato con la stagione estiva, ecco una voragine nella discesa a mare: al posto del calcestruzzo ci sono acqua e sassi, un antipasto di spiaggia, insomma, come fosse una piscina, nella quale un visitatore distratto potrebbe cadere e farsi del male. E’ il solito meraviglioso Passetto, selvaggio e a due passi dalla città: la bella stagione è arrivata ma non sembra ancora pronto ad accogliere tutti i suoi appassionati frequentatori: «Non so quanto costerebbe all’amministrazione comunale – dice Maurizio, un habitué della spiaggia, pronto a tuffarsi in mare in ogni stagione – ma vorrei vedere l’ascensore in funzione sempre, in ogni stagione dell’anno. Io scendo a piedi, ma tanti non possono. Sicuramente servirebbe per promuovere ulteriormente questo luogo che è la vera spiaggia di tutti gli anconetani».