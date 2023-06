Ancona, ascensore del Passetto fuori uso. Bagnanti costretti alle scale: «Ma ci sono anziani e carrozzine. Roba da terzo mondo»

ANCONA – Ascensore del Passetto di Ancona fuori uso: bagnanti ostaggi del sole alla spiaggia cittadina. È quanto accaduto stamane, intorno alle 10, nella baia sotto il Monumento. A quell’ora, il doppio impianto di risalita si sarebbe improvvisamente bloccato.

Per fortuna, all’interno dell’elevatore non c’era nessuno, ma la voce si è sparsa subito e il malcontento pure. Una mamma, con bambino (e carrozzina) al seguito, critica duramente la situazione: «E io come faccio a risalire in città col passeggino di mio figlio?».

Le scale sono l’unica soluzione e forse lo saranno per qualche giorno. «Per qualche giorno? Ma è roba da terzo mondo – spiega la signora Lina, storica bagnante del Passetto –. Io faccio fatica a fare le scale, dovrò partire mezz’ora prima per tornare a casa».

Una coppia di ungheresi (foto al lato), dopo aver trascorso la mattinata al mare, decide di tornare in hotel. Quindi sale sulla rampa di legno, ma poi ecco l’amara scoperta: benché i due non comprendano l’italiano, il cartello “Fuori servizio”, affisso sopra la pulsantiera dell’ascensore, parla chiaro.

L’habitué Salvatore si chiede se quest’anno «siano stati fatti i lavori di manutenzione come ogni anno. Io non ho visto nessuno, quest’anno, preoccuparsi dell’ascensore. Siamo sicuri che sia stato rodato come nel 2022?».

Zoppica, il signor Franco: «Io detesto le scale», mentre Umberta commenta con un pizzico di sarcasmo: «Oggi ci hanno fatto una bella sorpresina». «E se qualcuno avesse bisogno di essere soccorso?» si domanda ancora Lina.

C’è poi l’incognita biglietti: infatti l’impianto di discesa e risalita per la spiaggia non è gratuito. Il biglietto costa 1 euro comprende discesa e salita, ma vale solo 24 ore: «Io userò lo stesso anche nei prossimi giorni, quando verrà ripristinato l’impianto», riflette Leonardo, di Ancona.

L’azienda dorica Atma Conerobus, che gestisce l’impianto, spiega in una nota che si tratta di «un guasto al sistema frenante di sicurezza che rende impossibile l’utilizzo dell’impianto. Di conseguenza l’ascensore è fuori uso. Il pezzo di ricambio è stato immediatamente ordinato, tuttavia ci impiegherà qualche giorno ad arrivare. Non appena ripristinato l’ascensore, la cittadinanza verrà prontamente informata».