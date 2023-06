Ancona, ascensore del Passetto in panne: «Servizio temporaneamente sospeso»

ANCONA – Non è solo un «monumento» di Ancona ma è anche l’unico mezzo per scendere e salire dalla spiaggia del Passetto. L’ascensore, però, giovedì intorno all’ora di pranzo s’è fermato per un guasto, lasciando il litorale dorico accessibile solo da mezza scalinata, visto che sull’altra metà ci sono i lavori in corso. Con tutti i rischi che ne conseguono in fatto di possibili interventi d’emergenza in spiaggia. Il maltempo di oggi, per fortuna, ha raffreddato le prime polemiche. Il problema dell’ascensore riguarda un pezzo di un meccanismo che s’è rotto e che deve essere sostituito ma, come precisa l’azienda Conerobus che gestisce l’impianto, non è un pezzo che fa parte di quelli di ricambio, quindi si dovrà attendere fino ai primi giorni della prossima settimana, con conseguente disagio per i tanti anziani e bambini che frequentano la spiaggia anconetana, ma anche per i disabili e per tutti quei genitori che trasportano bimbi nei passeggini, nonché per gli esercizi commerciali che si trovano in spiaggia e che non riescono a ricevere le forniture. «Il servizio di trasporto è temporaneamente sospeso» recita il cartello affisso sull’ascensore del Passetto, un cartello che ha lasciato interdetti tanti utenti nei giorni di giovedì e venerdì scorso.

Così la spiaggia è praticamente deserta da venerdì mattina, nonostante la bella giornata avesse indotto tanti frequentatori del Passetto a recarsi nella spiaggia preferita. C’è chi ha optato per la discesa dallo scalone monumentale, chi dallo stradello di via Panoramica, ma sono davvero pochi rispetto a quanti si trovavano in spiaggia nei giorni precedenti, compresi tanti frequentatori delle grotte. La situazione dovrebbe risolversi nel giro di pochi giorni, fa sapere Conerobus, nel frattempo c’è di mezzo una domenica 11 giugno con previsioni meteo discrete e con una spiaggia non accessibile se non da persone in buona forma fisica e senza bimbi piccoli: un guaio, davvero. Conerobus rende noto che si tratta di un problema di straordinaria amministrazione, mentre l’ordinaria viene eseguita regolarmente e non ha mai riscontrato nessun problema relativo al pezzo che ha messo in ginocchio la spiaggia degli anconetani.