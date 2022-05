Ancona, Artificieri e Cinofili in piazza

Il Nucleo Artificieri sarà in piazza Roma dalle 16, mentre i Cinofili in piazza Cavour per far conoscere le due specialità della Polizia di Stato

ANCONA – Il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Ancona, sarà presente oggi in Piazza Roma, dalle ore 16, per far conoscere gli strumenti e le modalità operative di una delle specialità più affascinanti del Corpo della Polizia di Stato.

Gli Artificieri costituiscono un reparto specializzato, che si occupa di emergenze, in cui ci sono organi di esplosioni, ma anche della messa in sicurezza dell’area e disinneschi di ordigni. Si tratta di personale altamente qualificato, sia dal punto di vista attitudinale, fisico, che psicologico, che partecipano spesso in attività di prevenzione in occasione di eventi a rischio, come visite di personalità, o manifestazioni di carattere delicato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Intervengono anche successivamente ad avvenute esplosioni, per rintracciarne le cause e concorrere come specialisti alle indagini di Polizia Giudiziaria. Oggi sarà possibile assistere alle dimostrazioni degli equipaggiamenti in dotazione al Nucleo, con l’ intervento specializzato del Robot utilizzato per disinnescare gli ordigni a distanza di sicurezza.

Contemporaneamente personale del Distaccamento Cinofili di Ancona, sarà presente a Piazza Cavour con i cani poliziotto che tutti i sabato pomeriggio garantiscono la sicurezza degli anconetani che passeggiano per il centro. I cinofili in servizio presso il capoluogo si distinguono in base alle attitudini di spicco del cane, ovvero antidroga, antiesplosivo e specializzati nella gestione dell’ordine pubblico.

Iniziative volute dal Questore di Ancona che afferma: «Le piazze cittadine devono essere luoghi di incontro ed integrazione sociale, non di inciviltà e violenza gratuita, nell’ottica di migliorare la qualità della convivenza civile e garantire il vivere ordinato della società».