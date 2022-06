Articolo Uno, Busilacchi confermato nella segreteria nazionale: «Rafforzare Servizio Sanitario Nazionale e diritti»

ANCONA – L’ex consigliere regionale Gianluca Busilacchi, professore di Sociologia economica all’Università di Macerata, è stato confermato nella segreteria nazionale di Articolo Uno, con la delega alla salute e al welfare. La nomina è avvenuta in seno alla direzione nazionale, riunitasi qualche giorno fa per la prima volta dopo il congresso del 23 e 24 aprile, quando il segretario nazionale di Articolo Uno, nonché Ministro alla Salute, Roberto Speranza, ha presentato la sua squadra.

Oltre a Busilacchi, della segreteria fanno parte, tra gli altri, alcuni nomi noti della politica nazionale come la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, Arturo Scotto, Alfredo d’Attore, Nico Stumpo. «Ringrazio il segretario Speranza per avermi confermato nella segreteria nazionale – commenta Busilacchi – è un attestato di stima che mi gratifica profondamente».

Entrando nel merito delle sfide attuali, l’esponente nazionale di Articolo Uno osserva che «in questi ultimi due anni, la pandemia ha senza dubbio segnato l’attività politica e la sua agenda, specie per quanto riguarda le politiche sanitarie e di welfare; speriamo che nei prossimi mesi si possa riprendere a pieno regime l’iniziativa in tutto il territorio nazionale, guardando al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universalistico e ai diritti di cittadinanza, per contrastare le crescenti disuguaglianze che purtroppo stanno caratterizzando questi anni così difficili, specie per i più vulnerabili».