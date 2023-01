Ancona, arriva la befana in piazza Roma: la polizia le dà un passaggio

la polizia di Stato ha voluto mandare un messaggio di prossimità e vicinanza ai cittadini in una giornata di festa per le famiglie e per i protagonisti indiscussi dell’Epifania, i bambini

ANCONA- Era stanca, dopo aver volato tutta la notte sui cieli del mondo: la Befana ha chiesto “uno strappo” alla Polizia di Stato di Ancona, che l’ha accompagnata in piazza Roma, con sirene e lampeggianti per annunciare il suo arrivo.

Anche in occasione della festa che chiude il periodo natalizio, la polizia di Stato ha voluto mandare un messaggio di prossimità e vicinanza ai cittadini: una polizia tra la gente, per la gente. Un momento di festa per le famiglie e per i protagonisti indiscussi dell’Epifania, i bambini, che attendevano la Befana pieni di meraviglia e entusiasmo.

Ma anche la Polizia ha voluto consegnare dei doni regalando ai bimbi presenti degli album e quaderni da colorare. Il clima di festa si è acceso ancor di più con la visita a bordo del mezzo della polizia dei bambini, foto e tante domande. La Befana ha ringraziato i poliziotti per il passaggio dando appuntamento al prossimo anno.