Nascosto fra le auto come un marine, 40enne con obbligo di dimora arrestato dalla Polizia

ANCONA – Un 40enne è stato arrestato dalle Volanti della Polizia della Questura di Ancona che lo ha riconosciuto come gravato da obbligo di dimora in altro comune. L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti ieri sera intorno alle 21, nel corso di una attività di controllo del territorio, mentre si aggirava al Piano di Ancona.

Il 40enne alla vista della Volante ha provato al pari di un marine, a nascondersi tra le auto in sosta e accovacciato tra i mezzi ha tentato di sfuggire alla Polizia, senza tuttavia riuscirsi. L’uomo, un italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha numerosi precedenti di polizia e non doveva trovarsi nel Comune di Ancona, in quanto gravato dalla misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora in altro comune. Dopo gli accertamenti di rito in Questura, il 40enne è stato arrestato.