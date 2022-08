Ancona, arresto per furto aggravato. Giovani sanzionati per detenzione di stupefacenti

Un 26enne anconetano è stato tratto in arresto per furto aggravato. Due giovani sono stati invece sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti

ANCONA – Un 26enne di Ancona è stato tratto in arresto dalle Volanti della Questura di Ancona per furto aggravato, dopo essere stato scoperto in flagranza di reato, mentre altri due giovani sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti.

Arresto per furto aggravato

I poliziotti delle Volanti intorno alle 22 di ieri sera, mentre svolgevano un servizio di controllo e vigilanza nelle zone della movida del porto turistico, sono stati avvicinati da un passante che segnalava di aver notato, nei pressi dei parcheggi, un giovane che stava cercando di rompere il vetro di un’auto.

Insieme ad una pattuglia dei Carabinieri di Ancona, i poliziotti si sono messi a caccia del ragazzo, che è stato rintracciato poco dopo in una area di sosta, poco illuminata, scoprendolo mentre armeggiava attorno ad una auto.

Il 26enne dopo aver tentato invano la fuga, è stato raggiunto nei pressi di una area di rimessaggio per imbarcazioni, dove lo hanno tratto in arresto. L’autovettura, presa di mira dal giovane, aveva il lunotto posteriore infranto.

Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto indosso al ragazzo una memory card appartenente al proprietario del veicolo. Il 26enne, aveva preso di mira anche altre due auto danneggiandole. Denunciato dai proprietari dei mezzi, il giovane è stato arrestato. Arresto convalidato questa mattina quando è stata disposta anche la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Furti su autovetture e con modalità analoghe, erano già stati oggetto di denuncia nei giorni scorsi e sono in corso accertamenti al fine di ricostruire le eventuali responsabilità.

Sanzioni per detenzione di droga

Due giovani sono stati sanzionati dalle Volanti della Questura di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nella giornata di ieri, durante la normale attività di controllo del territorio hanno notato in via Torresi, un giovane che alla vista della pattuglia, assumeva un atteggiamento sospetto, occultandosi dalla vista degli agenti nel tentativo di eludere il controllo.

Il ragazzo, un 23enne marocchino, fermato e identificato ha riferito agli agenti di aver cercato di nascondersi perché in possesso di hashish, che spontaneamente estraeva dal portafogli.

Sempre nel pomeriggio di ieri, a Posatora, i poliziotti hanno proceduto al controllo di soggetti che si trovavano all’interno di un parco pubblico. Tra questi, un ragazzo di 19 anni, noto per avere precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali. Il 19enne al controllo, consegnava agli operatori della Volante una piccola bustina trasparente con un modico quantitativo di hashish.

I giovani dichiaravano entrambi di detenere per uso personale la sostanza stupefacente, che veniva sequestrata per essere sottoposta a esame forense da parte della Polizia Scientifica. I due sono stati sanzionati.