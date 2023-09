Ancona, coltello in tasca e droga in casa: giovane arrestato

ANCONA – Un giovane è stato denunciato per possesso di arma da taglio e poi arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, arresto convalidato per direttissima. Nel tardo pomeriggio di ieri – 28 settembre – una pattuglia della sezione radiomobile Carabinieri di Ancona era stata inviata dalla centrale operativa a Collemarino per una richiesta di intervento da parte di una giovane donna, appena maggiorenne, di origini straniere.

La donna aveva raccontato di un litigio con il fidanzato, anche lui appena maggiorenne e di origini straniere: secondo quanto ha riferito la donna la lite sarebbe andata avanti per ore e l’uomo le avrebbe impedito, fino a quel momento, di chiamare i soccorsi.

La pattuglia giunta sul posto e notati i due che litigavano, ha rinvenuto indosso al ragazzo un coltello di circa 19 centimetri. Gli operatori si sono recati a casa del giovane dove hanno rinvenuto oltre 30 pasticche di sostanza stupefacente del tipo MDMA.

Il giovane è stato denunciato per il possesso dell’arma da taglio, arrestato e predisposto per rito direttissimo convalidato, con obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia Giudiziaria, per la sostanza stupefacente.