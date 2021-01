Ancona, laboratorio dello spaccio nell’armadio: arrestato 30enne pluripregiudicato

ANCONA – Un autotrasportatore 30enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona per spaccio di droga. I poliziotti, guidati da Carlo Pinto, nelle prime ore della mattinata odierna hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno di un appartamento in zona Grazie ad Ancona in uso all’autotrasportatore, durante la quale hanno rinvenuto 180 grammi di cocaina purissima e 1.600 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, originario di Falconara Marittima, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato dalla Polizia nel 2011 per rapine ai tabaccai della zona e il 2 marzo 2019 per spaccio e detenzione di cocaina. Quando i poliziotti hanno perquisito l’appartamento, hanno scovato una sorta di laboratorio in un armadio: il 30enne aveva adibito un pianale del mobile a banco di lavoro, dove tagliava e confezionava lo stupefacente che vendeva a casa sua, viste le restrizioni imposte dal covid.

L’uomo era tornato nuovamente sotto la lente di ingrandimento degli uomini della Squadra Mobile di Ancona da prima di Natale, ieri poi la consegna della droga da parte di un suo fornitore, stupefacente che avrebbe “smerciato” durante questo weekend.

Dati i precedenti penali dello spacciatore e i gravi elementi probatori riscontrati dagli agenti della Sezione Antidroga, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha disposto il collocamento del 30enne nel carcere di Montacuto.