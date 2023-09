Ancona, 50 grammi di cocaina nascosta nel letto: arrestato un 43enne

ANCONA – Un 43enne italiano è stato arrestato per droga nella giornata di ieri – 28 settembre – dai poliziotti della Questura di Ancona che hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. L’arresto è avvenuto al culmine di un’attività investigativa condotta dagli uomini della Sezione Antidroga della Questura dorica.

Gli agenti, dopo un lungo appostamento, hanno eseguito una perquisizione personale e locale, nelle prime ore della mattinata di ieri, prima sotto l’abitazione dell’uomo e, successivamente all’interno dell’immobile in cui vive. I poliziotti lo hanno bloccato mentre usciva di casa a piedi e poi hanno perquisito i locali in uso al 43enne dove hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina nascosti in un nascondiglio ricavato sul tetto in legno insieme ad un bilancino di precisione.

I riscontri probatori hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina; su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno veniva ristretto presso la casa circondariale di Ancona-Montacuto.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono stati coadiuvati nelle operazioni dal personale della Polizia Locale di Montemarciano per questioni legate a presunti abusivismi edilizi che sarebbero stati riscontati nell’immobile in uso all’arrestato e per l’affidamento dei cani presenti all’interno. Il Gip del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare personale della custodia in carcere.