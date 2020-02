Ancona, arrestato 40enne per spaccio. Tra i vestiti un panetto di hashish

ANCONA – Hashish tra i vestiti e 1000 euro in contanti. E poi ritagli in nylon e un bilancino di precisione. Questo il bilancio dell’attività investigativa dei poliziotti della Squadra mobile di Ancona, sezione Antidroga. Gli agenti nelle prime ore della mattinata di ieri (12 febbraio) hanno così arrestato un italiano di 40 anni, incensurato, residente ad Ancona responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.



L’attività investigativa condotta dalla Polizia aveva portato a ritenere che l’uomo, da tempo, era attivo nel mercato della droga, soprattutto nel quartiere di residenza.

Ieri mattina, al culmine di una mirata attività investigativa, gli agenti dell’Antidroga hanno fatto irruzione nell’appartamento dello spacciatore e, dopo un’accurata perquisizione hanno rinvenuto un panetto di hashish e un altro frammento della stessa droga nascosti in mezzo ai vestiti.



Oltre allo stupefacente i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche 1000 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, numerosi ritagli in nylon e un bilancino di precisione comprovanti una avviata e fiorente attività di spaccio.

La perquisizione della Squadra Mobile ha permesso di rinvenire anche un Tirapugni e un coltello serramanico.