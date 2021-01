Ancona, arrestata 20enne. A settembre aveva partecipato ad un furto in un’abitazione

In quell'occasione la giovane aveva agito con la complicità di una coetanea e di un minorenne. Ora la svolta nelle indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica

NCONA – Nelle ultime ore i Poliziotti della Squadra Mobile di Ancona coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno arrestato la seconda donna, 20 anni di origini rom che, lo scorso 30 settembre, con la complicità di una coetanea e di un minorenne, si era resa responsabile di furto aggravato in abitazione commesso in concorso.

A seguito del furto ne era scaturita una serrata e costante attività investigativa che aveva permesso agli agenti di identificare gli autori che, nel frattempo, avevano trovato rifugio in un’abitazione di conoscenti. Qui avevano trascorso la notte per poi l’indomani, partire per tornare a depredare le abitazioni dei quartieri residenziali di Ancona.

I primi giorni dell’ottobre 2020, il veicolo con a bordo le due nomadi e con il minorenne addirittura alla guida, è partito da Ancona per rientrare in un campo rom del nord Italia, luogo di dimora dei tre. Fermati dai poliziotti della Squadra Mobile e sottoposti ad un serrato controllo, sono stati trovati in possesso di numerosissimi attrezzi atti allo scasso.

Una delle due donne, destinataria di un provvedimento di restrizione della libertà personale, è stata immediatamente arrestata e portatta nel carcere femminile di Pesaro.

L’altra, a seguito di emissione di misura cautelare richiesta dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è stata arrestata nelle ultime ore, dopo essere stata rintracciata dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, in un campo rom nei pressi di Rivoli (TO), con la collaborazione del personale dei quel Commissariato.