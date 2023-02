Ancona, approvata la variante al prg per il bando del centro sportivo

ANCONA – La giunta Mancinelli ha approvato ieri (martedì 7 febbraio) la variante al piano regolatore che permetterà il bando per l’alienazione di tutta l’area di fronte allo stadio Del Conero dove dovrà sorgere il centro sportivo dell’Ancona. Lo ha annunciato ieri la stessa sindaca Valeria Mancinelli, prima con un post su Facebook e poi con una nota diffusa dall’amministrazione comunale. Un passo avanti importante verso la realizzazione di quella cittadella sportiva, o training center come lo chiama il patron dell’Ancona, Tony Tiong, che è una chiave fondamentale di sviluppo della maggiore società calcistica della città.

Il progetto sposato prima da Mauro Canil, oggi socio di minoranza, e poi da Tony Tiong, prevede, infatti, lo sviluppo e la crescita della società attraverso tre pilastri che sono la prima squadra, il settore giovanile e la realizzazione del centro sportivo di allenamento. La prima squadra, che punta al salto di categoria e dunque ad approdare in serie B, il settore giovanile che dovrà in un prossimo futuro procurare giocatori da valorizzare e pronti per la prima squadra, e il centro giovanile, indispensabile punto di aggregazione e simbolo societario intorno a cui far gravitare tutto, dalla società ai piccoli calciatori. Recependo la manifestazione di interesse presentata dalla società Us Ancona – rende noto il Comune –, la giunta comunale ha dunque deliberato una variante parziale al prg riguardante la valorizzazione dell’area di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive nella zona di Passo Varano, attraverso una modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025. L’atto è stato trasmesso alle commissioni competenti e quindi al consiglio comunale per l’approvazione. Tutta l’area, compresa quella oggetto della variante del prg, è compresa tra la provinciale cameranese, la linea ferroviaria, il parcheggio dello stadio e via Filonzi.

«La proposta di nuovi impianti sportivi e altre attività connesse che ci è arrivata dall’Ancona è veramente innovativa e ambiziosa – spiega la sindaca Valeria Mancinelli –. Il Comune l’ha subito apprezzata e stiamo facendo in modo veloce e concreto la nostra parte. Abbiamo appena deliberato la variante urbanistica per allargare la zona sportiva di Passo Varano, messo in vendita le aree e previsto il bando pubblico per l’assegnazione. Noi ci siamo, per lo sport e per i giovani». Pronta la risposta entusiasta da parte dell’Ancona, attraverso l’amministratore delegato Roberta Nocelli: «Noi ci faremo trovare pronti!».