Ancona, investito lungo la Statale 16 nei pressi di un cantiere stradale: morto 89enne abruzzese

ANCONA – Ennesima tragedia lungo la Strada Statale 16 ad Ancona, tratto tra la Caffetteria e Torrette già teatro di diversi incidenti. Un anziano di 89 anni è morto nella serata di ieri – 6 novembre – dopo essere stato investito da un’auto. L’investimento è avvenuto nei pressi di un cantiere stradale.

Da quanto si apprende l’uomo, originario del teramano, aveva accostato l’auto a bordo della carreggiata (in direzione sud) per poi attraversare la strada al buio. Non sono note le cause che hanno spinto l’anziano a scendere dal mezzo e ad attraversare il tratto stradale.

Si sa però che l’uomo non avrebbe indossato il giubbotto catarifrangente durante l’attraversamento. Forse potrebbe essere stata questa la causa alla base della tragedia. Sulla dinamica stanno conducendo approfondimenti le forze dell’ordine intervenute.

L’anziano è stato centrato da un’auto condotta da un giovane del posto. Nonostante i soccorsi siano stati allertati immediatamente per l’uomo non nc’è stato niente da fare, è morto sul colpo.