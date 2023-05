Ancona, paura al Passetto: anziano cade in strada. Ancora polemiche su buche e marciapiedi ammalorati

A cadere a terra, un anziano abbastanza conosciuto in centro.Fanno discutere alcuni marciapiedi della zona dell'hinterland anconetano. Noi di CentroPagina.it abbiamo documentato per voi la situazione nei pressi del Passetto

ANCONA – Anziano cade a terra in strada: soccorso da 118 e polizia locale. È accaduto poco fa, intorno alle 12, al Passetto, nei pressi di piazza IV Novembre. Il protagonista della vicenda sarebbe un conosciutissimo ultra 80enne di Ancona.

L’anziano, che passeggia spesso per le vie del centro anche in compagnia della moglie, sarebbe inciampato e caduto in via Trieste. I testimoni danno la colpa alle buche, ma la dinamica non è ancora chiara.

Certo è che sul posto, in pochi minuti, sono giunti un mezzo della Croce gialla di Ancona e una pattuglia della polizia locale. I soccorsi ci hanno messo davvero poco a raggiungere il malcapitato, visto che le pattuglie stavano già presidiando la fiera di San Ciriaco (che terminerà domani, ndr).

Via Trieste, marciapiedi trappola Via Lauro de Bosis, in pieno centro Sosta selvaggia in via Piave Via Trieste, zona viale

I militi della Gialla hanno fatto tranquillizzare l’uomo all’altezza della pineta del Passetto. Il signore avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale e, stando a quanto trapela, sarebbe stato raggiunto dal figlio negli istanti immediatamente successivi alla caduta.

In via Trieste, i residenti segnalano da tempo una strada ammalorata, quantomeno nella salita che dal viale della Vittoria conduce a via Podgora. Qui, non ci sono solo buche sull’asfalto, ma anche marciapiedi trappola. Anna Maria Renzi, che abita a pochi metri, sottolinea: «Quel signore non deambula benissimo ed è facile cadere per via dei marciapiedi ammalorati. Serve ripristinarli, perché ad Ancona, che si voglia o no, ci sono molti anziani. E comunque – fa notare – non sono solo loro a poter inciampare. Io stessa, che ho 52 anni, sono caduta al Piano».

Alfredo Porcu, come si intuisce dal cognome, è originario della Sardegna ed è uno degli ambulanti della fiera patronale: «Io questa strada la percorro sempre e c’è da stare attenti. Specialmente in questi giorni di maltempo, quando la pioggia rende viscida la pavimentazione».

I soccorsi stamane sul posto

In via Lauro De Bosis, qualche metro dopo via Trieste, ancora marciapiedi a pezzi. Nei giorni scorsi, noi di CentroPagina.it avevamo dato notizia della pavimentazione ammalorata anche lungo la corsia centrale della fiera, al Viale della Vittoria.

Viale che non sempre è facilmente raggiungibile per i residenti della zona, costretti a camminare nel bel mezzo della carreggiata a causa della sosta selvaggia in molte zone della città, che – va detto – deve fare appunto i conti con la fiera di San Ciriaco. In via Piave, ad esempio, le auto sono parcheggiate proprio sopra il camminamento pedonale: «Io mi arrabbio quando vedo queste cose – dice il signor Gino, che preferisce l’anonimato – Primo perché parcheggiare là dove dovrebbero passare i pedoni è un segno di inciviltà e secondo perché così le ruote delle vetture rovinano la pavimentazione e rompono i marciapiedi».