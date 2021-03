Ancona, anziana trovata morta in appartamento

ANCONA – Una donna di 80 anni è stata rinvenuta priva di vita in un appartamento di Corso Carlo Albero ad Ancona. La macabra scoperta questa mattina 3 marzo. La donna viveva da sola nella sua abitazione.

I vicini preoccupati per il fatto che non avevano avuto sue notizie hanno allarmato i soccorsi. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica, ma per la donna purtroppo non c’è stato niente da fare.

La morte, dalle prime indiscrezioni, risalirebbe alle prime ore di questa mattina. Sul posto anche i Carabinieri di Ancona ai quali è spettato il compito di rintracciare e avvisare un familiare della donna.