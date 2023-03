Ancona, anziana per la strada in stato confusionale: interviene la polizia

La donna di 87 anni è stata trovata in via Fuà. Alcuni residenti hanno chiamato gli agenti subito intevenuti

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, personale della Squadra Volante si portava in via Fuà a seguito di segnalazione di una persona che richiedeva ausilio, in quanto aveva rintracciato un’anziana signora che girovagava in strada in stato confusionale, smarrita.

Giunti sul posto, gli agenti accertavano che l’anziana donna, seppur priva di vestiario consono alle condizioni climatiche, era in buone condizioni di salute.

Era stata aiutata da alcuni residenti, che le avevano fornito una maglia pesante e coperte, e non necessitava dell’intervento di personale sanitario. L’anziana veniva identificata per una signora italiana di 87 anni.

Dopo accertamenti esperiti, veniva contattato telefonicamente il marito, che riferiva di non essere autosufficiente e di non poter recarsi sul posto per riaccompagnare la coniuge. Pertanto, gli agenti, non trovando nell’immediatezza ulteriori contatti, provvedevano a riaccompagnare la signora al proprio indirizzo di residenza.

Giunti sul posto, trovavano il figlio della signora, il quale riferiva che la madre è affetta da una patologia da alcuni anni. Gli agenti affidavano la signora al figlio, lasciandola alle sue cure.