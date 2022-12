Ancona, vaga in stato confusionale con un carrello della spesa in via Flaminia: anziana soccorsa dalla polizia

L'anziana, una 80enne di origine albanese, si è mostrata a momenti nervosa e in altri apparentemente calma: la donna ha raccontato agli agenti di dover raggiungere la biglietteria del porto per imbarcarsi con destinazione Tirana

ANCONA – I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona nel corso della notte, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato lungo la via Flaminia un’anziana che vagava in stato confusionale e evidentemente spaesata, mentre spingeva un carrello della spesa.

L’anziana, una 80enne di origine albanese, si è mostrata ai poliziotti a momenti nervosa e in altri apparentemente calma: la donna ha raccontato agli agenti di dover raggiungere la biglietteria del porto di Ancona per imbarcarsi con destinazione Tirana.

Parlando a stento in italiano, ha fatto capire agli agenti di essere affetta da diabete e da asma. Per questo i poliziotti hanno allertato il personale sanitario per prestare le prime cure alla donna. I sanitari, giunti sul posto, hanno trasferito l’anziana all’ospedale regionale di Torrette per ulteriori accertamenti, dove sono arrivati scortati dalla Volante.

Gli agenti sono intervenuti anche in soccorso al personale del 118 dopo che era stato segnalato un uomo in stato di ebrezza alcolica, molesto. I poliziotti giunti sul posto hanno visto l’uomo, un anziano, seduto a terra completamente bagnato dalla pioggia. Dopo un colloquio con lui sono riusciti a convincerlo a salire sull’ambulanza per essere trasportato, scortato, all’ospedale di Torrette.