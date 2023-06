Tragedia a Collemarino, anziana stroncata da crisi cardiaca in strada

La donna era in via Tamburini quando si è accasciata al suolo. Nonostante i soccorsi tempestivi, portati dalla Croce Gialla di Ancona e dall'automedica del 118, il cuore dell'anziana non è più ripartito

ANCONA – Tragedia in strada a Collemarino. Una donna ottantenne è deceduta in seguito ad una crisi cardiaca poco dopo che era uscita dalla sua abitazione accompagnata da una assistente. La donna era in via Tamburini quando si è accasciata al suolo per un malore. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina – 1° giugno.

Nonostante i soccorsi tempestivi, portati dalla Croce Gialla di Ancona e dall’automedica del 118, il cuore dell’anziana non è più ripartito e la donna è morta. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’anziana, ma non c’è stato nulla da fare e il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Questura di Ancona.