Ancona, anziana sola e in difficoltà chiama la Questura: due poliziotti accorrono per sostenerla

ANCONA – Ieri è arrivata presso la Questura la telefonata di una 84enne in difficoltà. Lamentava di vivere in una situazione di disagio in quanto anziana, con il marito allettato e con la costante sensazione di sentirsi abbandonata dai figli.

Gli operatori decidevano così di recarsi presso l’abitazione dell’anziana donna e, una volta giunti sul posto, ascoltavano le difficoltà con cui la donna quotidianamente convive, accogliendo la sua richiesta di aiuto. In particolare, l’anziana riferiva di trovarsi in difficoltà in quanto, data l’età avanzata, non si sentiva più in grado di assolvere autonomamente ad esigenze quali la spesa, la cura del marito e tutte le altre mansioni domestiche, e che l’aiuto saltuario fornito da un’assistente sociale non risultava più sufficiente. Aggiungeva inoltre di essere in condizioni economiche precarie e di sentirsi abbandonata dai figli che solo saltuariamente la accompagnavano per la spesa o presso studi medici.

I due poliziotti l’hanno rassicurata, fornendo il loro aiuto e il loro sostegno. Il questore di Ancona: «Esserci sempre vuol dire anche questo. Saper ascoltare i segnali d’aiuto che provengono dalle fasce più deboli della comunità, come gli anziani, tendere loro una mano ed ascoltarli, nel segno della mission quotidiana di ogni Poliziotto: esserci sempre».