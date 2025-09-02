Ancona, anziana in difficoltà nella propria abitazione: soccorsa

ANCONA – Ieri, lunedì primo settembre, la Polizia di Stato è intervenuta in soccorso di una donna poco più che settantacinquenne, bloccata all’interno della propria abitazione, avendo difficoltà a deambulare.

In particolare, poco prima delle ore 9.30, su disposizione della locale Sala Operativa, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona è stato inviato in zona Scrima per segnalazione di un’anziana signora della quale non si avevano notizie.



Giunti sul posto, i poliziotti hanno contatti con il richiedente, il quale ha riferito di non vedere da alcuni giorni la donna, che abitava da sola e non aveva un telefono cellulare.

Gli agenti hanno provato quindi a bussare ripetutamente alla porta di ingresso dell’appartamento della signora, senza però ottenere risposta. Pertanto, hanno deciso di richiedere ausilio ai vigili del fuoco e al personale sanitario, che, giunti sul posto, sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione grazie ad una finestra socchiusa. Subito constatata la presenza della signora, la quale appariva molto debilitata riferendo di non riuscire ad alzarsi dal letto.



L’appartamento si presentava in condizioni di scarsa cura, soprattutto in ragione della difficoltà di deambulazione della donna, con le utenze della luce e del gas disattivate. Dopo un primo controllo sul posto, è stato disposto il trasporto della signora in ospedale per ulteriori accertamenti.

