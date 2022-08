Ancona, anteprima KUM! con la lectio di Daniele Novara per il Collegio docenti unificato

ANCONA – Torna di nuovo in presenza dopo tre anni, giovedì 1 settembre, alle ore 11, al Teatro Le Muse di Ancona, il collegio docenti unificato degli Istituti Comprensivi di Ancona.

L’evento è curato in particolare dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona ed è in collaborazione con Jonas Ancona che coordina le attività sul territorio di KUM!, il Festival diretto da Massimo Recalcati.

Protagonista del Collegio docenti sarà Daniele Novara, pedagogista e ideatore del “Metodo Maieutico” nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto, che dà il via all’anno scolastico 2022/2023 con la lectio “Con gli altri imparo”, dedicata a docenti ed educatori degli Istituti Comprensivi della città, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado, e che, come lo scorso anno, si rivolge anche agli assistenti sociali.

Per Novara il ruolo di regia dell’insegnante garantisce a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze la possibilità di vivere esperienze che costruiscono efficacemente il loro apprendimento. Un apprendimento che vive della presenza degli altri come occasione di confronto e di incontro. La ricerca pedagogica del fondatore del CPP, Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, offre strade innovative e affidabili per costruire una relazione educativa dove le potenzialità dei bambini e degli alunni vengono valorizzate come occasioni di apprendimento, dove il lavoro in equipe diventa una risorsa e dove anche i conflitti diventano opportunità di crescita e di scoperta di nuovi punti di vista.

Il metodo maieutico risulta molto operativo. La metafora maieutica è calzante: la scuola aiuta a far nascere, a tirar fuori e sviluppare le risorse dei suoi allievi.

La lectio di Daniele Novara è il primo evento dell’edizione 2022 di KUM! che alla tre giorni di festival aggiunge la ricca anteprima del KUM! Lab che prevede, da martedì 11 a venerdì 14 ottobre, una programmazione specifica dedicata alle esperienze pedagogiche del territorio. Il KUM! Lab si svolgerà alla Mole Vanvitelliana, con attività, incontri e laboratori curati e coordinati da Jonas Ancona.

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre la Mole Vanvitelliana torna ad ospitare la nuova edizione del KUM! Festival diretto da Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico di Federico Leoni. Tema dell’edizione 2022 “Il Fine Vita”.

Il festival è organizzato dal Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura con la collaborazione degli Assessorati alle Politiche Educative e ai Servizi Sociali – e dal Fondo Mole Vanvitelliana.