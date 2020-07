ANCONA – «Subito i pagamenti degli ammortizzatori sociali». È quanto chiedono a gran voce lavoratori artigiani e sindacati confederali in presidio questa mattina (21 luglio) in piazza del Plebiscito ad Ancona, davanti al Palazzo della Prefettura. A mancare all’appello sono i pagamenti dei mesi di aprile, maggio e giugno, attesi da circa 40 mila lavoratori artigiani. Ritardi considerati ormai inaccettabili, che stanno tenendo al palo migliaia di famiglie che non hanno le risorse per andare avanti.

Una situazione che penalizza maggiormente la nostra regione, che da sempre si caratterizza per una forte vocazione artigiana e che fa sentire gli artigiani lavoratori di “serie b” rispetto agli altri che hanno invece ricevuto, giustamente come hanno tenuto a sottolineare, Cassa integrazione e Bonus. Ecco perché Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di scendere in piazza al fianco degli artigiani. «Vogliamo tenere alta l’attenzione sulle gravi difficoltà economiche che stanno attraversando decine di migliaia di lavoratoti marchigiani dell’artigianato che stanno aspettando ancora di ricevere gli ammortizzatori sociali» spiega la segretaria generale Cgil Marche, Daniela Barbaresi.

Ritardi dovuti sostanzialmente ad un doppio problema, evidenzia Daniela Barbaresi: da un lato le risorse stanziate dal Governo sono insufficienti; dall’altro l’allungamento dei tempi nei pagamenti è dovuto ad un meccanismo farraginoso di rendicontazione.

Sulla questione sono intervenute anche le segreterie nazionali dei confederali che hanno scritto al Ministro del Lavoro Catalfo per sollecitare il Governo a stanziare le risorse necessarie ed erogarle al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (Fsba) affinché possa a sua volta girarle all’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam).