Ancona, minaccia e offende una donna: 40enne albanese ammonito per stalking

ANCONA – Messaggi minacciosi, commenti volgari e offese gratuite nei confronti di una 50enne residente nell’anconetano sono costati un ammonimento per stalking ad un albanese, pure residente nella zona, che aveva preso di mira la donna, con la quale pure mai aveva avuto relazioni affettive o amicali.

Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine (guidata dal vice questore Marina Pepe), a cui si era rivolta la donna, presa dalla disperazione. L’uomo, un 40enne, aveva assunto da tempo comportamenti molesti verso la donna alla quale si rivolgeva con messaggi minacciosi, commenti volgari e offese anche alla presenza del marito della vittima.

Episodi che visto il perdurare hanno spinto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il Questore di Ancona ha quindi emesso il provvedimento di ammonimento (misura di prevenzione), intimando allo stalker di interrompere ogni contatto e condotta lesiva verso la donna.

Dal mese di gennaio del 2022 ad oggi, in 9 mesi sono già oltre 15 gli ammonimenti emessi dal Questore Capocasa per contrastare la violenza di genere e le condotte moleste e persecutorie, prima che sfocino in reati più gravi.

La Questura di Ancona, ricorda che nell’ipotesi in cui un soggetto già ammonito continui a vessare la vittima, la condotta dello stalker diventa perseguibile senza querela della vittima. La Polizia di Stato, da sempre al fianco delle donne, ricorda che si può interrompere la catena dei soprusi, della limitazione della libertà e della sopraffazione psicologica, chiedendo aiuto.