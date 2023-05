Elezioni amministrative ad Ancona verso il ballottaggio, Simonella: «Il centrodestra non è maggioranza»

ANCONA – «Il centrodestra non è maggioranza». È il commento a caldo di Ida Simonella candidata a sindaco del Comune di Ancona con la coalizione di centrosinistra. Nel quartier generale sede del Comitato allestito a Spazio Presente, nel cuore di Ancona, l’assessore uscente ha risposto alle domande dei cronisti in vista del possibile ballottaggio con l’avversario di centrodestra Daniele Silvetti.

Il dato aggiornato alle 20,11 con 41 sezioni su 99 vede Simonella al 40,97% e Silvetti al 45,57%, salvo ribaltoni clamorosi è ballottaggio tra i due. «Lo scenario è quello previso» dice, «preferisco essere cauta, mancano ancora molte sezioni e i dai sono oscillanti, ma in questo momento è evidente che il centrodestra, che ha mobilitato l’intero governo nazionale, non è la maggioranza di Ancona. Il centrosinistra, al completo, è la maggioranza dii questa città».

Ancona è l’unico capoluogo di regione in Italia in cui i cittadini sono stati chiamati alle urne per scegliere il prossimo sindaco. Sentita sui possibili apparentamenti la candidata del centrosinistra tira il freno a mano e afferma «è prematuro parlare oggi di apparentamenti: continuo a dire che tutte quelle forze che per sensibilità, appartenenza e posizioni vicine possono dare un aiuto al ballottaggio».

Simonella spiega «sapevamo che per il centrosinistra, con altre forze che si sono presentate autonomamente, il primo turno sarebbe stato in salita. Tutti lavorano per vincere al primo turno con le proprie forze, loro ci hanno provato con le filiere che arrivano da Roma».