Amministrative, Tajani lancia la volata di Silvetti: «Possiamo vincere ad Ancona»

ANCONA – «Siamo convinti di poter vincere le elezioni ad Ancona per cambiare». Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha lanciato così, ad Ancona, al Ridotto del Teatro delle Muse, la candidatura a sindaco per la colazione di centrodestra e delle forze civiche, di Daniele Silvetti, avvocato anconetano e presidente del Parco del Conero.

Parlando con i giornalisti a margine dell’incontro, Tajani ha spiegato: «Abbiamo un candidato che è espressione del territorio, che ha guidato con grande maestria il Parco del Conero, garantendo quindi un impegno anche per la tutela dell’ambiente della città di Ancona». Una sfida, ha spiegato che vede la coalizione di centrodestra unita e coesa. «Sono convinto – ha detto – che Daniele Silvetti sarà il prossimo sindaco della città, per cambiare, per guardare alle riforme, per aiutare piccole medie imprese, artigiani e commercianti e per sviluppare il porto, elemento fondamentale per la crescita non solo della città, ma della regione e dell’intera Italia Centrale».

Da sinistra l’onorevole Francesco Battistoni, il candidato Daniele Silvetti, il coordinatore provinciale FI Gianluigi Tombolini e il vicepremier Antonio Tajani

In una sala gremita, alla presenza anche del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il candidato sindaco Silvetti ha detto: «Oggi stiamo scrivendo una nuova pagina del nuovo governo della città, diffidate dalle imitazioni e dalle finte nuove storie, questa è l’unica autentica storia nuova della città». L’avvocato anconetano ha attaccato l’attuale amministrazione. «Siamo stati troppo abituati ai festival dei buoni propositi sepolti dal cimitero delle campagne elettorali». L’obiettivo delineato è quello della «concretezza» in un lavoro di rilancio del capoluogo marchigiano, sotto il profilo «politico, sociale, economico e culturale», centrale, ha ricordato Silvetti, nell’azione del governo regionale di centrodestra, guidato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Il candidato sindaco ha rimarcato le azioni del governo regionale a beneficio della città come i 3milioni destinati al rifacimento della cinta muraria della Cittadella «soldi veri» ha detto, «non i 300mila euro che la giunta Ceriscioli aveva dato solo per togliere qualche erbetta e rimettere qualche cartello», poi i «156,2milioni di euro, otto volte rispetto a quello che era stato destinato in passato per il rilancio del sistema portuale Adriatico Centrale. Abbiamo preso in mano l’ospedale di rete» Inrca e che da «poche fondamenta stiamo innalzando finalmente, piano dopo piano, un ospedale strategico per una area molto vasta del nostro territorio». Poi ha ricordato che nel 2000 si istituì ad Ancona la sede dell’iniziativa Adriatico Ionica, una sede «in condizioni indecenti» per cui la Regione ha stanziato 3 milioni di euro» perché potesse essere «una cornice decente per poter affrontare temi così importanti in una città che è fortemente caratterizzata da un degrado diffuso».

Silvetti ha rimarcato il ritardo infrastrutturale, il degrado urbano e sociale «profondo e estremamente grave» per cui «ci annunciamo come forza del cambiamento» e come forza che vuole garantire al cittadino sviluppo economico e «sicurezza, messa troppe volte a repentaglio da una politica assente che guarda soltanto agli ‘angoletti’ della città, ma non ai temi principali». «Non ci può essere sviluppo sostenibile» né «inclusione sociale» né decoro se «non c’è sicurezza».

Inoltre ha rimarcato «se questo comune spende 22mila euro per diffondere ai cittadini opuscoli per decantare opere non fatte e che faranno con fondi ‘fantasmagorici’ e annunciano dopo 10 anni di ‘malgoverno’ che sono pronti a fare azioni di ascolto o di aprire qualche cantiere con finanziamenti precari, allora la parola basta la diciamo noi, una volta per tutte: basta a questo malgoverno di questo territorio» è «ora di ricostruire la credibilità di palazzo del popolo» per dare risposte concrete «ai lavoratori di Conerobus, di AnconAmbiente, di Viva Servizi, ai lavoratori che stanno in comune e ai terremotati che ancora necessitano di risposte da troppo tempo».