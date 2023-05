Amministrative, affluenza in calo nelle Marche. Si vota anche oggi, urne aperte fino alle 15

Sono 15 i comuni che rinnovano sindaco e consiglio comunale, tra questi anche il capoluogo marchigiano, Ancona, l'unico in Italia in cui i cittadini sono chiamati alle urne

ANCONA – La prima giornata di voto nelle Marche si è chiusa con un’affluenza del 44,09%, più bassa rispetto al dato nazionale (46,45%) e in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (2018) quando alla stessa ora (alle 23) aveva votato (su un unico turno) il 59,98% degli aventi diritto. Si vota anche oggi – 15 maggio – dalle 7 alle 15, dopodiché il via alle operazioni di spoglio delle schede.

Il voto per la scelta del sindaco, fino ad alcuni anni fa molto sentito, sconta evidentemente una certa disaffezione da parte dell’elettorato, visto che neanche il maltempo è riuscito a portare i marchigiani ai seggi. Le amministrative però sono un test politico importante per la maggioranza di governo, a otto mesi dalle elezioni politiche, oltre che per l’opposizione.

I dati sull’affluenza

Affluenza in calo ad Ancona unico capoluogo di regione al voto: alle 23 di ieri sera – 14 maggio – ha votato il 42,19% degli aventi diritto (nel 2018 il 54,60%); a Falconara il 42,81% (57,59%); a Chiaravalle il 42,83% (60,15%); a Maiolati Spontini il 45,20% (65,84%); a Morro d’Alba il 51,74% (66,54%); a Ostra Vetere il 52,79% (67,94%).

In provincia di Ascoli Piceno, a Castel di Lama ha votato il 51,08% degli aventi diritto (67,42%); a Grottammare il 48,50% (64,67%); a Ripatransone il 47,27% (63,89%). In provincia di Fermo nella prima giornata ha votato ad Altidona il 37,33% (65,25%); a Montegiorgio il 41,68% (58,00%); a Porto Sant’Elpidio il 48,27% (63,88%).

In provincia di Macerata a Gagliole ha votato il 35,45% degli aventi diritto (47.79%): a Penna San Giovanni il 51,17% (62,61%); a San Ginesio il 40,44% (57,44%). Nei comuni con più di 15mila abitanti (Ancona, Falconara Marittima, Grottammare e Porto Sant’Elpidio) se nessun candidato supererà il 50% dei consensi si andrà al ballottaggio il 28 e 28 maggio.

Nel capoluogo di regione, Ancona, sono oltre 80.752 gli anconetani chiamati alle urne, di cui 38.547 maschi e 42.205 femmine, gli elettori comunitari che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali sono 65 maschi e 135 femmine. Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona sono 6.853. I 18enni che votano per la prima volta sono in tutto 557.

