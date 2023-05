Amministrative, Calenda ad Ancona a sostegno di Simonella: «Candidata di qualità. La coalizione può vincere»

ANCONA – «La politica si fa con la concretezza delle proposte e con la qualità dei candidati, come stiamo facendo qui» ad Ancona. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, giunto nel capoluogo marchigiano per sostenere la candidatura a sindaco di Ida Simonella.

Calenda, Simonella e Fagioli

Una candidata sindaca «di qualità – ha detto – che appoggiamo con convinzione, in una coalizione che può vincere, con un candidato forte, Tommaso Fagioli». Calenda parlando con i giornalisti ha spiegato che l’appoggio alla candidata del Pd è andato sulla base delle «proposte, alla fine conta solo questo, il resto è solo chiacchiera politichese che non importa niente a nessuno».

A margine dell’incontro della lista Riformisti che include Azione, Italia Viva e Psi, Calenda ha spiegato «siamo molto aperti al fatto che dal Partito Democratico una parte riformista possa approdare in un progetto riformista e se però il Pd ha una candidata riformista che propone in una città, l’appoggiamo con grande gioia» aggiungendo «noi siamo sempre a braccia aperte».

Sentito sulla filiera Roma – Regione – Capoluogo proposta dal centrodestra, Calenda ha risposto «chiacchiere da bar, il problema è che proposte hai per la città, come intendi realizzarle, come spendi i soldi del Pnrr che rischiamo di non spendere. Questa rischia di essere la filiera della ‘non spesa dei fondi del Pnrr’ mi pare un bel disastro perché poi come ci andiamo in Europa a dire che vogliamo spazio per gli investimenti se poi non riusciamo a spendere i soldi che ci danno?».