Ancona, per gli alunni delle scuole Elia e Marinelli la missione “un quartiere da salvare”

ANCONA – Oltre trecento bambini anconetani sono stati coinvolti, nell’ultimo anno, nella zona di via Scrima nell’iniziativa “Un quartiere da salvare”. Il progetto è stato realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, ed è stato promosso, organizzato e curato dalla cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, assegnataria del bando pubblico “Educare insieme”, che fa parte dei progetti per il contrasto della povertà educativa e per il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età. Il progetto ha messo al centro delle sue attenzioni il quartiere Scrima, coinvolgendo bambini, ragazzi e famiglie in un percorso gratuito di educazione ambientale e cittadinanza attiva. Laboratori, giochi, attività all’aria aperta e momenti di riflessione hanno contribuito a costruire consapevolezza, cura e senso di appartenenza al territorio.

In occasione di questo progetto hanno collaborato diverse realtà educative, istituzionali e del terzo settore: il Comune di Ancona, la cooperativa Natura in Movimento, l’Istituto comprensivo Posatora-Piano-Archi di cui fanno parte le due scuole primarie Elia e Marinelli, coinvolte direttamente nelle attività, e la parrocchia Cristo Divino Lavoratore, che si trova, appunto, in via Scrima. Il Centro Papa Giovanni XXIII, assegnatario del bando, gestisce servizi per la disabilità dal 1997 e si impegna ogni giorno a promuovere il rispetto, la dignità il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili. «È un progetto che mette al centro i bambini, che ha visto coinvolte le scuole Marinelli ed Elia in tutta una serie di percorsi, di attività e giochi in cui è stato posto l’accento sull’educazione civica – ha spiegato l’assessore comunale Antonella Andreoli –. Abbiamo incontrato gli alunni delle scuole e tutti ci hanno presentato i loro progetti, con tante idee innovative e con i loro disegni. Siamo riusciti a realizzare alcuni progetti, abbiamo sistemato tutte le aree verdi che si sono state segnalate, un segnale importante da parte dei bambini, attenti alla cura e alla manutenzione delle aree più vicine a dove abitano, ma anche da parte del Comune. Poi ci sono state chieste anche altre cose, come il murales che a breve verrà realizzato alla scuola Marinelli, e un’aula didattica all’aperto alla scuola Elia».

«La collaborazione con le scuole Elia e Marinelli ha permesso quest’iniziativa che educa alla partecipazione i ragazzi delle scuole, molto importante per dare loro il senso di appartenenza al proprio territorio – ha aggiunto l’assessore comunale Orlanda Latini –. Un primo incontro con questi ragazzi lo abbiamo fatto a gennaio e poi sono stati effettuati dei sopralluoghi, gli alunni coinvolti hanno rilevato delle problematiche, con senso di curiosità e appartenenza. Da questo primo incontro sono nati poi delle segnalazioni e il Comune, con tutti gli uffici coinvolti, s’è occupato di questi interventi». «E’ un progetto che nasce da lontano – ha raccontato la presidente del centro Papa Giovanni XXIII, Giorgia Sordoni – , e una volta che ci siamo aggiudicati il bando ci siamo subito rivolti all’istituto Posatora Piano Archi che ha risposto affermativamente, poi alla parrocchia Cristo Divino Lavoratore, e a quel punto non potevamo non coinvolgere il Comune di Ancona. L’obiettivo del progetto è stato quello di stimolare i ragazzi all’attività all’aria aperta e alla cura dell’ambiente». L’agenzia Codici di Milano s’è occupata della valutazione d’impatto, che ha avuto «un effetto positivo sui bambini e sul quartiere».

«Il progetto terminerà a settembre, ma continueremo, perché tutte le azioni vanno portate a termine – ha concluso Laura Gambelli, del Centro Papa Giovanni XXIII –. Stiamo portando avanti la cura e la manutenzione del verde davanti alle scuole, poi l’orto in comune alla scuola Marinelli, in più stiamo realizzando un’aula didattica all’aperto, un’area attrezzata con delle panche per fare attività. Poi c’è ancora da realizzare il murales alla scuola Marinelli. Grazie alla collaborazione con la parrocchia abbiamo pulito alcune aree verdi che erano in stato di abbandono, e poi ci sono state iniziative di gioco basate sempre sulla tutela ambientale. La Coop Natura in Movimento ha messo in atto laboratori nelle scuole primarie, sempre improntati all’educazione ambientale, e gli alunni hanno costruito case per gli insetti e strumenti musicali con materiali di recupero. Inoltre abbiamo attivato lo scorso anno un centro estivo gratuito per 61 minori, con priorità a bambini con disabilità e bambini di famiglie in difficoltà economica. Grazie a esperti e animatori tutti i bambini hanno partecipato a ciascuna delle attività», comprese l’uscita nel Parco del Conero e la visita ad Ancona Sotterranea. Presente anche Lucia Pietroni, docente referente del progetto per l’Istituto Posatora Piano Archi.