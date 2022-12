Alto Impatto, Piano San Lazzaro sotto le lente della Questura

Diversi gli esercizi commerciali controllati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale. In un ortofrutta rilevate una serie di violazioni

ANCONA – Piano San Lazzaro sotto la lente delle forze dell’ordine. Proseguono i controlli congiunti interforze nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, coordinata dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto di Ancona Darco Pellos, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel pomeriggio di ieri – 16 dicembre – Polizia di Stato e Polizia locale di Ancona hanno controllato e verificato diversi esercizi commerciali del quartiere, tra i quali un orto frutta: gli agenti hanno contestato al titolare del negozio che teneva le cassette con la frutta in vendita a contatto diretto con il pavimento, situazione che non garantiva livelli adeguati di igiene e che comporta una sanzione da 154 euro

Inoltre hanno contestato la mancata esposizione del cartello “Vietato Fumare” che prevede un verbale con sanzione da 338 euro, insieme alla mancata esposizione del cartello con gli orari di apertura e chiusura dell’attività (anche in questo caso sanzione da 338 euro).

Gli agenti hanno poi controllato un’agenzia di scommesse dove hanno identificato sette persone. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto in concomitanza delle feste di Natale, per garantire sicurezza ai cittadini e qualità dei prodotti in vendita.