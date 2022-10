Alluvione, De Poli: «Il governo eroghi primi 5 milioni alle Marche, l’emergenza non può più aspettare»

Il senatore Udc eletto nelle Marche, evidenzia che le risorse per l'alluvione non sono ancora state accreditate alla Regione e invita il governo ad accelerare sui tempi

ANCONA – «Il Governo eroghi primi 5 milioni alle Marche, l’emergenza dei territori colpiti dall’alluvione non può più aspettare». È l’appello del senatore Udc Antonio De Poli. Sulla questione ieri era intervenuto anche l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi.

«I 5 milioni di euro del Governo non sono ancora arrivati alla Regione Marche – dice De Poli, eletto senatore nelle Marche -. Siamo quasi ad un mese dalla terribile alluvione che ha sconvolto i territori delle Marche e, ad oggi, come ha sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, queste risorse non sono state accreditate alla Regione. Sono fondi necessari, sebbene ancora insufficienti, che però servono per dare le prime risposte».

«In Senato – aggiunge – chiederò, nelle prossime ore, in un’interrogazione parlamentare urgente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di provvedere in tempi celeri all’erogazione delle risorse. I cittadini marchigiani ne hanno diritto. L’emergenza dei territori alluvionati non può più aspettare».

Secondo il senatore Udc «i danni stimati purtroppo sono ben più importanti: in questi giorni, stanno arrivando dagli enti locali le varie segnalazioni sui danni soprattutto alla viabilità e agli edifici. Famiglie e imprese aspettano risposte concrete dalle istituzioni. Come dico da settimane, non possiamo e non dobbiamo assolutamente spegnere i riflettori su quanto è accaduto. Ecco perché – conclude – al nuovo Governo chiederemo ulteriori fondi e indennizzi adeguati per aiutare la ripartenza di questi territori».