Ancona, allontanato 35enne: aveva precedenti penali

ANCONA – Nei giorni scorsi l’Ufficio Immigrazione ha sottoposto a procedura di allontanamento un cittadino marocchino di 35 anni, gravato da precedenti penali. L’uomo, residente ad Ancona, aveva anche scontato in passato una condanna per tentato omicidio. Dopo i necessari accertamenti personale dell’Ufficio Immigrazione gli ha notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato destinato ai familiari di cittadini dell’Unione Europea, in quanto parente di comunitario.

Allo stesso tempo, prosegue di pari passo l’attività di accoglienza e regolarizzazione degli stranieri aventi diritto al soggiorno in territorio Italiano. Oltre ad essere attualmente impegnato, insieme ad altri enti, nell’accoglienza dei cittadini Ucraini provenienti dalle zone di guerra, l’Ufficio Immigrazione della Questura, da gennaio ad oggi ha altresì preso in carico 177 stranieri di varie nazionalità richiedenti la protezione internazionale, procedendo anche a 161 formalizzazioni di richiesta asilo. Inoltre, sono stati autorizzati 653 permessi di soggiorno nei confronti di altrettanti aventi diritto sempre di varie nazionalità. Si tratta nella maggior parte dei casi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per motivi di famiglia.