Maltempo, temporali sulle aree interne: allerta meteo

ANCONA – Nuova allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali valida per la giornata di domani – 21 maggio – per le aree 1, 3, 4, 5, 6, escluso il pesarese. La presenza di una circolazione ciclonica nel Mediterraneo meridionale, in fase di spostamento verso levante, causerà instabilità pomeridiana, più accentuata nella giornata di domenica e meno nelle successive. Il maltempo interesserà soprattutto le aree interne e montane della regione.

copertura nelle zone collinari e montane da fine mattinata. Dalla tarda mattinata sono possibili rovesci o temporali nelle zone collinari e montane, in particolare del settore centro meridionale della regione, localmente intensi. Soleggiato sulla costa.