La Protezione civile ha diramato un avviso per i fenomeni che interesseranno tutta la regione. Previste anche precipitazioni nevose oltre i 400 metri nelle colline dell'entroterra

ANCONA – Vento forte, mareggiate e qualche fiocco di neve nell’entroterra. La Protezione civile delle Marche ha diramato una allerta meteo fino alle 24 di oggi (28 dicembre). Sarà un weekend all’insegna dei brividi.

Su tutta la regione si stanno abbattendo venti forti da Nord-Est spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera, che nel pomeriggio aumenteranno di intensità fino a soffiare con raffiche di burrasca lungo il litorale e nelle zone collinari, mentre nei settori alto collinari e montani raggiungeranno l’intensità di tempesta (100 chilometri all’ora).

Le mareggiate con onda da Nord-Est si abbatteranno lungo tutta la costa marchigiana, specie lungo quella centro meridionale.

«Le precipitazioni – spiega il meteorologo – nelle prime ore della nottata saranno disorganizzate e deboli e oltre i 400 metri nelle aree collinari dell’entroterra fabrianese potranno assumere carattere nevoso».

A partire dalla mattinata i fenomeni sono previsti in esaurimento e per il San Silvestro è previsto tempo stabile. Temperature in diminuzione.

