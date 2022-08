ANCONA – Allerta meteo sulle Marche fino alle 24 del primo settembre per temporali. La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per precipitazioni che interesseranno tutto il territorio regionale per effetto di due depressioni, una sul nord Atlantico e una sulla penisola Scandinava, che porteranno un peggioramento delle condizion meteo nella giornata di domani (1 settembre).

Già da oggi le piogge stanno interessando diverse zone delle Marche. «Nella prima parte della giornata di domani – spiega il meteorologo della Protezione civile Marco Lazzeri – precipitazioni a carattere temporalesco interesseranno il centro nord della regione, mentre a partire dalla tarda mattinata e poi anche dal pomeriggio si sposteranno verso il centro sud».

Per la giornata di venerdì è previsto un miglioramento delle condizioni meteo sulla zone costiere, mentre nuvolosità potrà permanere sulle aree montane. Le temperature sono previste in discesa nella giornata di domani per l’ingresso di aria più fresca che farà scendere la colonnina di mercurio nei valori massimi di 4 gradi. Sabato è previsto un rialzo termico più importante per effetto dell’irradiamento solare.