Allerta meteo, arrivano temporali e grandine sulle Marche

L'allerta meteo diramata per la giornata di oggi sarà prorogata anche per domani. Previsti temporali intensi e venti forti. Ecco le zone più colpite

ANCONA – Sulle Marche arrivano temporali intensi, vento e grandine. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per la giornata di oggi 8 agosto, che sarà prorogato anche per la prima metà della giornata di domani (9 agosto) per temporali che potranno essere anche intensi.

Tutta colpa di una instabilità che porterà aria più fresca dai settori balcanici. Il maltempo a partire dalle ore centrali della giornata di oggi interesserà soprattutto «i settori interni della regione – spiega il meteorologo della Protezione civile Stefano Sofia – Localmente i fenomeni potranno essere accompagnati da grandine e raffiche di vento importanti».

Le precipitazioni temporalesche interesseranno soprattutto i settori montani interni e alto collinari, mentre dalla serata potrà essere interessata anche la costa centro-meridionale.

«Nel corso della serata di oggi – aggiunge -, temporali intensi potranno muoversi verso la costa centro meridionale, mentre nella giornata di domani potranno interessare anche la costa centro-settentrionale». Le temperature sono previste in calo «marcato». Temporali e grandinate potranno essere intensi, così come i venti e potranno esserci «localmente cumulate sopra i 50-60 millimetri».