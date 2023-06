Allerta meteo sulle Marche, tornano i temporali

Le precipitazioni interesseranno la fascia collinare e con tutta probabilità l'allerta meteo verrà prorogata anche per la giornata di domani. Le temperature sono previste sostanzialmente stabili nella giornata di oggi e in lieve rialzo domani

ANCONA – Nuova allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali, valido fino alle 24 di oggi – 5 giugno – che interessa tutto il territorio della regione. Sulle Marche sta infatti per transitare una depressione che sta già manifestando i suoi effetti e che porta maltempo sia per la giornata di oggi che per quella di domani – 6 giugno.

«Si sta avvicinando una saccatura che transiterà sulle Marche nella giornata di domani – dice il meteorologo della Protezione civile regionale Marco Lazzeri – portando flussi sudoccidentali, che potranno dare luogo a temporali anche intensi, soprattutto nel pomeriggio».

Le precipitazioni interesseranno la fascia collinare e con tutta probabilità l’allerta meteo verrà prorogata anche per la giornata di domani. Le temperature sono previste sostanzialmente stabili nella giornata di oggi e in lieve rialzo domani per effetto del soleggiamento che potrà interessare domani mattina diverse aree della regione.

La tendenza per i prossimi giorni è ancora «all’instabilità pomeridiana nelle aree interne» dice il meteorologo, mentre sulla costa e sulla collina ci sarà il sole. L’Anticiclone, responsabile del bel tempo, si fa ancora attendere.