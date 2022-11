Allerta meteo, burrasca e mareggiate sulla costa. Temperature in calo

ANCONA – Vento e mareggiate sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo valida fino alle 24 di oggi, con avviso di condizioni meteo avverse e criticità gialla per rischio idraulico, idrogeologico, vento e mare, che interessa tutte le aree delle Marche, dalla costa all’entroterra.

La perturbazione atlantica presente sulla regione, spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Iocca, porterà «precipitazioni diffuse su tutto il territorio con medie areali moderate al mattino». Dal pomeriggio è previsto un peggioramento con rovesci e temporali più sparsi a causa del fronte freddo che dalla tarda serata di ieri si è portato sulle Marche.

Le precipitazioni sono previste in esaurimento dal tardo pomeriggio ad eccezione della fascia costiera centro settentrionale in cui saranno possibili a carattere di rovescio anche in serata. Sulle vette più alte dell’Appennino potrà scendere la neve a partire da quota 1.800 metri.

La fascia costiera da questa mattina è sferzata da venti forti da sud est che al pomeriggio soffieranno da nord ovest con raffiche fino a burrasca forte. Il mare è molto mosso o agitato con onda da sud est nella prima parte della giornata e da nord-nordovest nella seconda, con mareggiate lungo la costa.

Le temperature questa mattina sono in lieve salita nei valori minimi, rispetto alla giornata di ieri, grazie ad un flusso di aria più calda: tra il pomeriggio e la giornata di domani però le massime subiranno un calo che potrà raggiungere in alcuni casi anche 4 gradi in meno. Il Comune di Senigallia ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, dopo che le precipitazioni dei giorni scorsi avevano fatto gonfiare il Misa suscitando apprensione nella popolazione.