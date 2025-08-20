Ancona: allarme droga killer in Provincia, quattro morti di overdose

ANCONA – Quattro morti per overdose in una manciata di giorni nel territorio della provincia di Ancona. È allarme droga killer.

Carabinieri e Polizia stanno indagando per capire se sul territorio sia stata immessa una partita di droga killer, magari tagliata male o con qualche sostanza nociva tale da provocare l’arresto cardiaco anche se assunta in quantità minima. Le indagini sono condotte con perizia e nel più stretto riserbo, stringendo anche il cerchio sugli spacciatori noti e sui corrieri. Si cerca di capire se tutte le morti siano accomunate dall’assunzione dello stesso tipo di sostanza stupefacente e risalire alla provenienza.

C’è paura. L’inquietante scia di morte è iniziata a fine luglio, in Vallesina, con il decesso di un 57enne a Castelplanio per poi proseguire con due 44enni ad Ancona (in un appartamento in via Flaminia e nel quartiere Pincio) nei giorni scorsi. Altri due uomini – un 35enne straniero e un 52enne – hanno rischiato la vita, salvati in extremis dalla somministrazione tempestiva del Narcan da parte dei sanitari. Ma c’è mancato davvero poco. Ultimo caso registrato, quello di una donna di 41 anni di Chiaravalle, domenica scorsa, per la cui morte la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio preterintenzionale.



