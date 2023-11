Ancona, allarme a Brecce Bianche: polpette coi chiudi per uccidere i cani

ANCONA – Esche con i chiodi per uccidere gli amici a quattro zampe: torna l’allerta nel quartiere di Brecce Bianche. È una vicenda ciclica, quella che coinvolge i padroni di cani e gatti, che quasi a mesi alterni si ritrovano a dover fare i conti con un annoso problema.

Non più un’emergenza ma una questione strutturale, verrebbe da dire. Il ritrovamento delle polpette letali per cani e gatti, ieri (26 novembre), lo ha fatto Stefania Marzocchi. «Ho immediatamente chiamato il 112 e segnalato tutto», dice lei. Che poi ha postato sui social un messaggio di monito.

La polpetta letale

«Ho denunciato oggi a carabinieri – prosegue Stefania – Questo è il ritrovamento dell’ennesimo würstel con viti. L’ho trovato in zona Brecce Bianche, davanti la scuola elementare», sottolinea. E ancora: «Fate massima attenzione voi che, come me, avete un cane».

Sul fatto, è intervenuta anche la Lav, la Lega anti vivisezione di Ancona. Massimiliano Stampella coglie l’occasione per ricordare come sia importante, in questi casi, «proteggere i nostri amici a quattro zampe facendo loro indossare una museruola nelle zone dei ritrovamenti dei würstel per qualche tempo. Va bene anche una museruola di stoffa», precisa lui.

Il würstel è spesso nascosto in fazzoletti di carta, raramente è gettato nelle aiuole. L’olfatto di Fido e Micio potrebbe condurre i nostri pelosetti proprio lì, vicino al pezzo di carne, che potrebbero essere invogliati a sgranocchiare e ad ingerire.

I chiodi potrebbero quindi bucare l’esofago e rivelarsi letali dopo l’ingestione.