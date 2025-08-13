Ancona, alga tossica: è ancora vietato fare il bagno al Passetto. Riaperta la zona di Pietralacroce

ANCONA – Alga tossica nel capoluogo dorico: permane il divieto di balneazione e stazionamento al Passetto. Riaperta invece la zona di Pietralacroce.
A seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpam il 12 agosto, permane il divieto di balneazione e stazionamento al Passetto (zona ascensore), per l’elevata concentrazione dell’alga tossica “Ostreoptis ovata”.
Riaperta la balneazione e lo stazionamento nel tratto di costa in corrispondenza con Pietralacroce (zona della Scalaccia) in quanto i campionamenti effettuati hanno riscontrato valori nella norma.