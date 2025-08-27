Ancona, alga tossica, via libera alla balneazione anche al Passetto

ANCONA – L’alga tossica libera dalla morsa anche il Passetto: gli esami dell’Arpam erano attesi con ansia, dopo che ieri era stato revocato il divieto di balneazione e stazionamento lungo l’arenile a Portonovo. Il via libera di oggi tocca dunque alla zona sotto all’ascensore e alle grotte delle aree circostanti, mentre permane il divieto in zona Scalaccia, sotto a Pietralacroce. Poco fa il Comune di Ancona ha avvisato tramite social i cittadini con una comunicazione che recita: «Ridotta drasticamente la concentrazione di alga tossica al Passetto zona ascensore. A Pietralacroce zona Scalaccia cala ma resta l’allerta». I dati diffusi dall’Arpam ieri, infatti, parlavano nettamente in favore di Portonovo, dove erano state riscontrate 1800 cellule/litro in colonna d’acqua, contro le 54800 di Numana alta. Fino a 10mila il dato è considerato “routine”, tra le 10mila e le 30mila “allerta” e oltre le 30mila “emergenza”. Oggi i riscontri del Passetto e della Scalaccia, al Passetto le cellule/litro per colonna d’acqua sono scese a 1680, dunque molto al di sotto delle 30mila da cui scatta la fase emergenziale. I primi di agosto i dati erano di gran lunga superiori al limite. L’ordinanza del Comune di Ancona che sdogana i bagni al Passetto è attesa da un momento all’altro.