Ancona, alga tossica: ancora balneazione vietata al Passetto e alla Scalaccia

ANCONA – Alga tossica: concentrazione alta. Ancora vietato bagnarsi nel capoluogo dorico in zona Passetto e Pietralacroce.

Lo comunica l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Che spiega: «Successivamente ai rilievi dello scorso primo agosto, che avevano fatto scattare la fase emergenziale per la presenza dell’alga Ostreopsis cf. ovata nei tratti costieri di Ancona Passetto e Ancona Pietralacroce, i nuovi campionamenti eseguiti dall’Arpam ieri 7 agosto nei medesimi tratti hanno rilevato concentrazioni ancor più elevate, con valori rispettivamente pari a 2.900.000 cellule per litro al Passetto e 1.100.000 cellule per litro a Pietralacroce».

«Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda – assicura il vicesindaco del comune di Ancona Giovanni Zinni – attraverso un controllo costante insieme ad Arpa Marche, i cui tecnici nei prossimi giorni effettueranno nuovi prelievi nella speranza di garantire i bagni di Ferragosto in tutta sicurezza nella spiaggia del Passetto».



Tali concentrazioni superano ampiamente la soglia di attenzione indicata dalle linee guida nazionali e impongono il permanere della fase di emergenza, in conformità con i protocolli di monitoraggio e intervento previsti per la gestione del rischio biologico nelle acque marine.



Nessuna presenza dell’alga è stata invece rilevata negli ulteriori punti di campionamento della regione.



«L’Arpam continua a monitorare la situazione, intensificando i controlli nelle zone interessate e in quelle limitrofe. I dati raccolti sono tempestivamente comunicati alle autorità competenti e pubblicati alla pagina dedicata del proprio sito web istituzionale», spiega l’Agenzia.



Cos’è Ostreopsis cf. ovata e perché è pericolosa



Ostreopsis cf. ovata è una microalga tropicale potenzialmente tossica appartenente alla famiglia delle dinoflagellate. Negli ultimi anni ha trovato condizioni favorevoli per la proliferazione anche lungo le coste italiane, soprattutto durante i mesi estivi, in presenza di acque calme, elevate temperature e scarsa movimentazione marina.

Durante le fioriture intense, questa alga può produrre tossine che si disperdono sia nell’acqua sia nell’aerosol marino. L’esposizione può avvenire attraverso il contatto diretto con l’acqua o per inalazione delle microgocce trasportate dal vento nelle zone costiere.



Conseguenze per la salute

L’esposizione a Ostreopsis cf. ovata può provocare effetti temporanei ma significativi sulla salute umana.

I sintomi più comuni, soprattutto in caso di inalazione del bioaerosol, includono:

-irritazione delle mucose (naso, gola, occhi)

-mal di testa

-febbre

-tosse secca persistente

-disturbi respiratori (simil-asmatici)

-spossatezza generale

Nel caso di contatto diretto con l’acqua contaminata, possono manifestarsi dermatiti, prurito cutaneo, bruciore agli occhi e congiuntivite.



Sebbene non si tratti di effetti cronici o permanenti, l’intensità dei sintomi può variare sensibilmente in base alla sensibilità individuale e al tempo di esposizione, con particolare attenzione per soggetti fragili, bambini e anziani.

Raccomandazioni

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute pubblica durante questi eventi ambientali. In considerazione dell’elevata concentrazione rilevata, si raccomanda pertanto:

-di evitare la balneazione e le attività sportive acquatiche nei tratti interessati;

-di non sostare a lungo sulle scogliere o nelle immediate vicinanze del mare;

-di prestare attenzione ai sintomi respiratori, soprattutto se insorgono dopo una giornata in spiaggia;

-di consultare il medico in caso di disturbi sospetti.