Ancona, Alessandra Mussolini a sorpresa con Daniele Silvetti

ANCONA – C’era anche Alessandra Mussolini, ieri pomeriggio, a inaugurare la sede elettorale di piazza Pertini insieme a Daniele Silvetti. Molta gente, stanze piene e tanto interesse per il candidato della coalizione di centrodestra che durante il suo discorso introduttivo è stato interrotto dall’arrivo a sorpresa dell’eurodeputata giunta a sostenere la sua candidatura. «Ero ad Ancona e non potevo non salutarvi – ha spiegato così la sua presenza Alessandra Mussolini, accolta dagli applausi dei presenti –. Vengo da una riunione del Partito Popolare: noi in Europa battagliamo per l’Italia e per le Marche e per i nostri amministratori locali che sono validissimi». «La presenza di tante persone qui – ha detto Daniele Silvetti – dimostra la grande voglia di partecipazione a questa camminata storica, a questa corsa che, come ripeto spesso, non è desiderio di affermazione di una parte sull’altra, ma è la volontà di un’Ancona che vuole il cambiamento e che vuole farlo partecipando e mettendosi in gioco direttamente, o candidandosi o partecipando alle riunioni e portando il proprio contributo in termini di idee e di proposte. La partecipazione, la condivisione, quello che manca in questa città da troppo tempo. Non è solo un messaggio politico. Per questo ci candidiamo a governare la città di Ancona, ci poniamo obiettivi molto ambiziosi, con una visione molto più ampia, non solo per tappare le buche, ovviamente, ma che sono un indicatore di una città da troppo tempo alla deriva».

Quindi una promessa, quella di impegnarsi a fondo per vincere sin dal primo turno alle prossime Comunali fissate per il 14 e 15 maggio: «Ci interessa trasmettere non solo tranquillità e serenità al cittadino anconetano ma vogliamo trasmettere che siamo perfettamente consapevoli di quello che vogliamo fare, della responsabilità che ci assumeremo la notte in cui riusciremo ad arrivare al 50,01 per cento. Ci manca tanto così dall’essere vincitori fin dal primo turno, colmeremo questo piccolo divario nei quaranta giorni che ci mancano al termine della campagna elettorale». Daniele Silvetti ha anche commentato così l’arrivo e il saluto di Alessandra Mussolini: «In queste settimane sono venuti tre ministri, due sottosegretari, l’attenzione che questo governo e il centrodestra che governa questa nazione sta destinando alla città di Ancona e al capoluogo di regione è senza precedenti. Siamo orgogliosi di questo, anche se siamo perfettamente consapevoli che il lavoro più grande lo dobbiamo fare noi, sul territorio».