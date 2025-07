Ancona, alberi pericolosi in piazza Cavour e Stamira: programmato il taglio

ANCONA – L’amministrazione comunale dorica rende noto che, a seguito di accurati controlli effettuati dai tecnici dell’Unità Operativa Verde Pubblico, e delle successive analisi strumentali, è stato programmato un intervento di rimozione per due alberi ad alto fusto in piazza Stamira e piazza Cavour, ai quali si aggiungerà la potatura di un albero in largo Cappelli.

«Questi interventi – spiega l’assessore al verde Daniele Berardinelli – rientrano nell’ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione del patrimonio arboreo cittadino, che l’Amministrazione porta avanti con continuità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone e il decoro del verde urbano. Dopo gli episodi di cadute improvvise, abbiamo intensificato i controlli e pianificato la contemporanea ripiantumazione degli alberi che saranno abbattuti».

Le operazioni di rimozione sono in calendario per le giornate di lunedì 21 e martedì 22 luglio 2025. La decisione si è resa necessaria a causa delle condizioni statiche compromesse delle piante, che, trovandosi in aree centrali ad altissima frequentazione, presentano un concreto rischio per la pubblica incolumità.

Gli alberi, periodicamente monitorati dai tecnici comunali, sono stati sottoposti nel giugno scorso a una prova di trazione controllata, una delle più affidabili tecniche strumentali per la valutazione della stabilità. I risultati hanno confermato le preoccupazioni emerse durante le precedenti valutazioni visive: entrambi gli esemplari presentano un rischio strutturale tale da escludere ogni possibilità di gestione conservativa. Interventi di potatura, infatti, non sarebbero risolutivi, poiché per riportare gli alberi entro limiti di sicurezza sarebbe necessario un taglio così esteso da comprometterne irrimediabilmente la vitalità.

Per consentire le operazioni in piazza Stamira sarà necessario modificare temporaneamente la viabilità. Nella giornata di lunedì 21 luglio, quindi, dalle ore 8 alle 18, saranno interdetti il parcheggio e il transito nel tratto di Piazza Stamira che consente la svolta da Corso Stamira verso via Palestro. I veicoli diretti in via Palestro dovranno quindi deviare lungo via Carlo Simeoni, in prossimità dell’ingresso del parcheggio sotterraneo.

Un ulteriore intervento di manutenzione è previsto per mercoledì 23 luglio, sempre dalle ore 8 alle 18, e riguarderà la potatura di un pino radicato nell’aiuola pedonale di Largo Cappelli, all’angolo con via Giannelli. Per consentire l’operazione in sicurezza, sarà temporaneamente vietata la sosta negli ultimi cinque stalli per lato dell’area di parcheggio, per un totale di dieci posti auto. Lo stallo riservato alle persone con disabilità sarà momentaneamente ricollocato, con segnalazione in loco.