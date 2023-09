Ancona, al via Food&Drink. «Con gli aperitivi internazionali lanciamo la città»

ANCONA – Al via domani (29 settembre) Food&Drink, la manifeste che porta i gusti e i sapori di tutto il mondo nel capoluogo. Alla vigilia della nuova edizione della kermesse, prevista per domani e per il 30 settembre, Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato imprese Ancona – Pesaro Urbino, e Luca Casagrande, responsabile territoriale, esprimono soddisfazione.

Così come Giulia Mazzarini, responsabile del comparto alimentare, che hanno incontrato gli operatori della somministrazione insieme al sindaco, Daniele Silvetti, e all’assessore alle attività economiche, Angelo Eliantonio. Che evidenzia: «Noi abbiamo sempre detto che i grandi eventi per noi sono una leva fondamentale per il lavoro, per il turismo e per l’attrattività del capoluogo. Quando noi organizziamo grandi eventi, questi fanno da volano con effetto moltiplicatore anche per tutte quelle realtà rappresentate dalle associazioni di categoria, le quali – spiega Eliantonio – ci aiutano con altre iniziative che arricchiscono il cartellone. Quindi – riflette – siamo molto contenti che una simile iniziativa trovi luogo ad Ancona questa settimana. Che poi i negozi hanno ricalcato il percorso da mare a mare che noi abbiamo rilanciato durante la festa del mare. Ci sono tante attività, da quelle del porto a quelle di corso Amendola».

Ad essere definiti, oggi, alle 16, nella sede di Confartigianato di via Marsala, i dettagli dell’iniziativa internazionale. La manifestazione, che ha superato i 12 anni, sarà un’edizione da record con oltre 40 attività aderenti tra bar, caffè e ristoranti che proporranno menù e si caleranno nelle atmosfere del Paese scelto in abbinamento.

Un vero e proprio viaggio intorno al mondo che si potrà percorrere da ‘mare a-mare’, andando alla scoperta di ogni angolo della città. Tra piatti, sapori e profumi internazionali, chi arriva nel capoluogo si sentirà immerso in un clima unico.

Iniziative come questa, è stato detto, «sono importanti per rendere attrattivo il capoluogo facendo arrivare persone anche dai comuni vicini con ricadute positive su tutte le imprese».

Food&Drink, lo dicevamo, è il progetto di Confartigianato nato più di dieci anni fa con l’obiettivo di rivitalizzare i centri storici e valorizzare le imprese della somministrazione impegnate in un percorso di accoglienza per cittadini e turisti dando valore aggiunto alla città e puntando sulla cultura enogastronomica territoriale.

Filo conduttore è l’enogastronomia internazionale. Nei giorni 29 e 30 settembre 2023, a partire dalle ore 18.30, ogni attività aderente proporrà un menù di aperitivi o cene dedicato ad un paese del mondo in abbinamento ad un allestimento a tema del locale.