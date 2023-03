Ancona, al Savoia Benincasa un pool di giornalisti per parlare di notizie e fake news

ANCONA – Al Savoia Benincasa un pool di esperti per parlare di notizia, di linguaggi e di come la comunicazione avanzi tra promesse e minacce. L’iniziativa è patrocinata – tra gli altri – anche dal Savoia Benincasa di Ancona, che ospiterà l’evento nella sede di via Marini.

L’appuntamento è per venerdì 24 marzo (dalle 9 alle 12.30), all’aula magna. Si parlerà di che cosa si intenda per notizia, ma anche di fake news e di come riconoscerle. I relatori tenteranno di insegnare ai ragazzi come districarsi tra le antinomie che sostengono e caratterizzano il vero-falso, il corretto-scorretto, l’utile-inutile, il bello-brutto e via dicendo.

La dottoressa Katia Marilungo, presidente dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe delle Marche

Si tratta del secondo importante evento sulla Comunicazione Oggi, inserito nel programma Ancona – Marche design Week, organizzato dalla Poliarte Transiti APS, Associazione senza scopo di lucro degli studenti, ex studenti, docenti, progettisti, imprenditori ed amici dell’Accademia di Belle Arti e Design – Poliarte di Ancona insieme con il Savoia Benincasa di Ancona e la sua preside, Maria Alessandra Bertini.

Nell’occasione, saranno consegnati i premi “Stamura Award” dal professor Giordano Pierlorenzi, presidente del Comitato Scientifico Accademia di Belle Arti e Design – Poliarte di Ancona agli organi di informazione: Rai Marche, Il Resto del carlino, Corriere Adriatico, ANSA, AGI, e al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, Franco Elisei.

Durante l’incontro, si tratterà persino di come difendersi e orientarsi nel labirinto tautologico della retorica moderna, dove il linguaggio fiorito è spesso pura forma e poca sostanza e dove la pregnanza semantica è sostituita dall’eloquio forbito (ma spesso ingannevole), ricco di troppi e metafore che deviano il pensiero critico interpretativo, dal vero contenuto e scopo del messaggio.

Interverranno – tra gli altri – il presidente dell’ordine dei giornalisti delle Marche, Franco Elisei, la presidente dell’ordine degli psicologi delle Marche, Katia Marillungo, l’imprenditore Renzo Galassi, Luca Galeazzi (direttore Ufficio scolastico regionale). Ci saranno anche Chiara Sgreccia, de L’Espresso, Marcello Verdenelli, docente di letteratura e italianistica all’Università di Macerata, Sergio Giantomassi, docente di comunicazione e Enrico Gurini, per il web marketing.